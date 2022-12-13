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1 час назад

Это Android-приложение покажет фото вашего района из космоса. На новые снимки можно подписаться

Ferra.ru

В магазине приложений Google Play Store появился интересный проект, сделанный в России — «Цифровая земля».

В России выпустили приложение, которое покажет фото вашего района из космоса
Фото: Ferra.ruFerra.ru

С его помощью любой желающий может посмотреть на спутниковые снимки нашей планеты прямо со своего мобильного девайса. За разработку проекта отвечают специалисты Роскосмоса.

По словам авторов проекта, одной из ключевых особенностей их детища является система фильтров. Она позволяет пользователям отобрать снимки по району, дате, разрешению и даже наличию облачности. Есть и более тонкие настройки для тех, кому это необходимо.

Сообщается, что приложение также позволяет подписаться на свой район. С этой функцией вы сможете получать уведомления о новых снимках местности.

Представители Роскосмоса отметили, что все снимки, использующиеся в их проекте, делаются российскими орбитальными спутниками.

Наука и техника,Роскосмос,
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