В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

В Саратове разработали спутниковые приборы на замену импортным

ТАСС

Линейку усилительных приборов для спутниковой связи разработали на научно-производственном предприятии "Алмаз" в Саратове. Оборудование призвано заменить на российском рынке западных производителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики Саратовской области во вторник.

В Саратове разработали спутниковые приборы на замену импортным
Фото: "Роскосмос""Роскосмос"

"При поддержке Фонда развития промышленности, Минпромторга РФ на предприятии разработали линейку усилительных приборов для спутниковой связи, по техническим характеристикам не уступающим импортным. В соответствии с современным требованием к космическим аппаратам срок службы оборудования составляет 150 тыс. часов, или порядка 17 лет. Заключены контракты на изготовление и поставку продукции российским заказчикам", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель гендиректора предприятия Александр Рафаилович, без спутников в стране невозможно обеспечить ни связь, ни широкополосный интернет, ни интернет вещей. По его словам, которые привела пресс-служба, у организации есть возможность вытеснить с "космического" рынка производителя из Франции.

АО "НПП "Алмаз" было создано в Саратове в 1957 году. С момента основания организация занимается разработкой телекоммуникационной аппаратуры для авиационных и космических аппаратов. В министерстве отметили, что первые советские спутники были снабжены приборами, созданными на предприятии.

Наука и техника,НПП "Алмаз",Фонд развития промышленности,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители