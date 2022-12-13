В Саратове разработали спутниковые приборы на замену импортным

Линейку усилительных приборов для спутниковой связи разработали на научно-производственном предприятии "Алмаз" в Саратове. Оборудование призвано заменить на российском рынке западных производителей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики Саратовской области во вторник.

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"При поддержке Фонда развития промышленности, Минпромторга РФ на предприятии разработали линейку усилительных приборов для спутниковой связи, по техническим характеристикам не уступающим импортным. В соответствии с современным требованием к космическим аппаратам срок службы оборудования составляет 150 тыс. часов, или порядка 17 лет. Заключены контракты на изготовление и поставку продукции российским заказчикам", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель гендиректора предприятия Александр Рафаилович, без спутников в стране невозможно обеспечить ни связь, ни широкополосный интернет, ни интернет вещей. По его словам, которые привела пресс-служба, у организации есть возможность вытеснить с "космического" рынка производителя из Франции.