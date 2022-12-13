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1 час назад

Канье Уэст создал Telegram-канал

Sostav.ru

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался в Telegram и запустил свой канал в мессенджере под названием «ye». Спустя полчаса число его подписчиков составило 12 тыс., а на момент публикации этого материала их было более 70 тыс. Об этом сообщил журналист Николас Фуэнтес, который ранее анонсировал появление Уэста на платформе.

Канье Уэст создал Telegram-канал
Фото: Sostav.ruSostav.ru

В своём первом посте Уэст выложил только почти двухчасовую аудиозапись из Clubhouse, а следующую запись посвятил баскетболистке Бриттни Грайнер и другим людям, которые отбывают наказание в иностранных тюрьмах.

В начале декабря владелец Twitter Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста повторно заблокируют в соцсети за сообщения, разжигающие ненависть. Впервые профиль рэпера «заморозили» 9 октября этого года за антисемитские высказывания, однако 28 октября Маск принял решение снять блокировку.

1 декабря во время выступления на ток-шоу Алекса Джонса Infowars Уэст снова сделал ряд антисемитских заявлений, вызвавших негативную реакцию общественности. В частности, он сказал, что симпатизирует нацистскому диктатору Адольфу Гитлеру.

Наука и техника,Алекс Джонс,Бриттни Грайнер,Илон Маск,Канье Уэст,
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