Канье Уэст создал Telegram-канал

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался в Telegram и запустил свой канал в мессенджере под названием «ye». Спустя полчаса число его подписчиков составило 12 тыс., а на момент публикации этого материала их было более 70 тыс. Об этом сообщил журналист Николас Фуэнтес, который ранее анонсировал появление Уэста на платформе.

Фото: Sostav.ru Sostav.ru

В своём первом посте Уэст выложил только почти двухчасовую аудиозапись из Clubhouse, а следующую запись посвятил баскетболистке Бриттни Грайнер и другим людям, которые отбывают наказание в иностранных тюрьмах.

В начале декабря владелец Twitter Илон Маск заявил, что аккаунт Канье Уэста повторно заблокируют в соцсети за сообщения, разжигающие ненависть. Впервые профиль рэпера «заморозили» 9 октября этого года за антисемитские высказывания, однако 28 октября Маск принял решение снять блокировку.