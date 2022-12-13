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57 минут назад

Twitter распустил совет по доверию и безопасности

Lenta.ru

Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо.

Twitter распустил совет по доверию и безопасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что совет занимался консультациями по вопросам безопасности в социальных сетях и борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей.

По данным телеканала, три члена совета по доверию и безопасности уже объявили о своей отставке на прошлой неделе.

Ранее новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что уволил заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера из-за возможной причастности к истории с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера.

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