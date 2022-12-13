Twitter распустил совет по доверию и безопасности

Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на полученное членами совета электронное письмо.

Отмечается, что совет занимался консультациями по вопросам безопасности в социальных сетях и борьбы с призывами к насилию или эксплуатации детей.

По данным телеканала, три члена совета по доверию и безопасности уже объявили о своей отставке на прошлой неделе.