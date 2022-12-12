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25 минут назад

Умер первый польский космонавт Мирослав Гермашевский

ТАССиещё 1

Первый и единственный польский космонавт, Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский умер на 82-м году жизни. Об этом сообщил в понедельник в Twitter его зять, польский депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий.

Умер первый польский космонавт Мирослав Гермашевский
Фото: ТАССТАСС

"От имени семьи я подтверждаю печальную информацию о смерти генерала Мирослава Гермашевского - первого космонавта, прекрасного пилота, хорошего мужа и отца, любимого дедушки", - написал он.

Мирослав Гермашевский отправился в космос 27 июня 1978 года на советском корабле "Союз-30". За пределами атмосферы Земли он провел 7 дней, 22 часа, 2 минуты и 59 секунд, став 89-м человеком, побывавшим в космосе. На орбитальной станции "Салют-6" поляк участвовал в научных экспериментах, связанных с различными аспектами поведения человеческого организма в условиях невесомости.

Наука и техника,Рышард Чарнецкий,Европарламент,
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