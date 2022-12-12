Ровер Perseverance собрал первые образцы марсианского грунта

Марсоход NASA Perseverance выполнил успешный сбор образцов поверхностного грунта Красной планеты. Полученные данные помогут ученым в подготовке пилотируемого полета на Марс.

Фото: Марсоход NASA Perseverance / NASA/JPL-Caltech Марсоход NASA Perseverance / NASA/JPL-Caltech

Продолжая миссию по исследованию геологии и климата Марса, Perseverance при помощи встроенного бурильного аппарата добыл два образца марсианского реголита. Это первая процедура сбора поверхностного грунта, до этого ровер добывал исключительно образцы горных пород. Полученные марсоходом материалы могут стать ключом к понимаю геохронологии Марса. Кроме того, образцы могут содержать остаточные следы существовавшей на планете органической жизни.

Поверхностный грунт является продуктом космического выветривания и отдельные его частицы значительно меньше земного песка и пыли. В связи с этим реголит может интенсивно воздействовать на самое разнообразное оборудование, начиная с солнечных панелей и заканчивая скафандрами астронавтов. NASA подчеркивает, что его изучение особенно важно для планирования будущих миссий, в частности, организации пилотируемого полёта на Марс.

"Если у нас будет более-менее постоянное присутствие на Марсе, нам нужно знать, как пыль и реголит будут взаимодействовать с нашим космическим кораблем и средой обитания", - говорит Эрин Гиббонс, докторант Университета Макгилла в Канаде, член научной команды Perseverance.