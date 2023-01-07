Самые интересные телефоны из СССР

О промышленности Советского Союза можно говорить разные вещи, но один факт оспорить невозможно: СССР производил крайне запоминающиеся телефонные аппараты. Они не всегда впечатляли техническими возможностями, но их внешний вид и винтажный дизайн сейчас считаются культовыми. Портал trashbox.ru собрал подборку из 10 самых интересных советских телефонов.
Один из первых советских телефонных аппаратов, который использовался в различных государственных структурах. Дизайн устройства был разработан на базе ранних моделей Ericsson: эта шведская компания как раз раньше владела заводом, где Советский Союз в конечном итоге наладил производство «Красной зари». Предприятие перешло в распоряжение СССР по национализации, но еще долгое время использовало шведские наработки.
ТАН-6м отличался от аналогов необычным номеронабирателем: инженеры дополнительно выделили цифры на барабане флуоресцентной краской, что облегчало эксплуатацию телефона в темное время суток. Чаще всего он встречался, опять же, в государственных учреждениях и армейских структурах.
Телефонный аппарат рижского производства, который стал одним из самых популярных в Советском Союзе: ВЭФ БАГТА-50 был почти в каждом доме. Инженеры смогли наладить массовое производство аппарата благодаря упрощенной конструкции, что также помогло снизить стоимость — такой телефон был по карману даже не самым состоятельным гражданам.
КД-6 был крайне высокотехнологичным устройством для своего времени: этот аппарат позволял организовывать конференцсвязь, подключая до шести телефонных линий одновременно. Если человеку нужно было переключиться на другого собеседника, он мог поставить активный звонок в режим ожидания. Директорский телефон-концетратор был недоступен простым смертным, но это и не к чему: КД-6 разрабатывался для руководителей всяческих предприятий, чтобы те могли эффективно раздавать приказы подчиненным.
Еще один аппарат Рижского государственного электротехнического завода «ВЭФ», который пользовался большой популярностью в 1970-1980 годы. Пожалуй, именно ВЭФ ТА-68 можно считать символом той эпохи: он был недорогим, широко распространенным и продавался в разных расцветках.
ТА-1158 был сувенирным аппаратом: портативной трубкой со встроенным номеронабирателем. Для повседневного использования он был слишком тяжелым и громоздким, поэтому его покупали в качестве подарка сотруднику предприятия или начальнику.
Промышленный телефон, который использовался, например, в производственных цехах на заводах, в том числе на металлургических и горнодобывающих предприятиях. Инженеры Пермского телефонного завода заранее позаботились о том, чтобы ТА-1321 выдерживал суровые трудовые условия.
Стильный домашний телефон, который за счет футуристического корпуса часто принимали за иностранный — но, на самом деле, он был произведен в Перми. Даже внутренние компоненты были примерно теми же, что и на предыдущих аппаратах Пермского завода. Однако стильный дизайн не помог телефону найти популярность: многим он казался слишком уж навороченным.
Чешский телефон, который в Советском Союзе считался весьма модным гаджетом — но на практике он не выделялся ничем, кроме внешнего вида. Тем не менее, даже при стандартных характеристиках аппарат все равно был гораздо более качественным, чем многие другие массовые модели.
Телефонный аппарат, разработанный специально для защищенных правительственных звонков. ВЭФ СТА-2 не позволял гипотетическим шпионам перехватить информацию: установкой таких аппаратов занимались обученные офицеры, которые также проверяли телефонную сеть на предмет уязвимостей.