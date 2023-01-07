Самые интересные телефоны из СССР

О промышленности Советского Союза можно говорить разные вещи, но один факт оспорить невозможно: СССР производил крайне запоминающиеся телефонные аппараты. Они не всегда впечатляли техническими возможностями, но их внешний вид и винтажный дизайн сейчас считаются культовыми. Портал trashbox.ru собрал подборку из 10 самых интересных советских телефонов.

Фото: ТАСС ТАСС

«Красная заря»

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Один из первых советских телефонных аппаратов, который использовался в различных государственных структурах. Дизайн устройства был разработан на базе ранних моделей Ericsson: эта шведская компания как раз раньше владела заводом, где Советский Союз в конечном итоге наладил производство «Красной зари». Предприятие перешло в распоряжение СССР по национализации, но еще долгое время использовало шведские наработки.

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ТАН-6м

ТАН-6м отличался от аналогов необычным номеронабирателем: инженеры дополнительно выделили цифры на барабане флуоресцентной краской, что облегчало эксплуатацию телефона в темное время суток. Чаще всего он встречался, опять же, в государственных учреждениях и армейских структурах.

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ВЭФ БАГТА-50

Телефонный аппарат рижского производства, который стал одним из самых популярных в Советском Союзе: ВЭФ БАГТА-50 был почти в каждом доме. Инженеры смогли наладить массовое производство аппарата благодаря упрощенной конструкции, что также помогло снизить стоимость — такой телефон был по карману даже не самым состоятельным гражданам.

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КД-6

КД-6 был крайне высокотехнологичным устройством для своего времени: этот аппарат позволял организовывать конференцсвязь, подключая до шести телефонных линий одновременно. Если человеку нужно было переключиться на другого собеседника, он мог поставить активный звонок в режим ожидания. Директорский телефон-концетратор был недоступен простым смертным, но это и не к чему: КД-6 разрабатывался для руководителей всяческих предприятий, чтобы те могли эффективно раздавать приказы подчиненным.

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ВЭФ ТА-68

Еще один аппарат Рижского государственного электротехнического завода «ВЭФ», который пользовался большой популярностью в 1970-1980 годы. Пожалуй, именно ВЭФ ТА-68 можно считать символом той эпохи: он был недорогим, широко распространенным и продавался в разных расцветках.

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ТА-1158 «Тон»

ТА-1158 был сувенирным аппаратом: портативной трубкой со встроенным номеронабирателем. Для повседневного использования он был слишком тяжелым и громоздким, поэтому его покупали в качестве подарка сотруднику предприятия или начальнику.

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ТА-1321

Промышленный телефон, который использовался, например, в производственных цехах на заводах, в том числе на металлургических и горнодобывающих предприятиях. Инженеры Пермского телефонного завода заранее позаботились о том, чтобы ТА-1321 выдерживал суровые трудовые условия.

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ТА-1128 «Спектр»

Стильный домашний телефон, который за счет футуристического корпуса часто принимали за иностранный — но, на самом деле, он был произведен в Перми. Даже внутренние компоненты были примерно теми же, что и на предыдущих аппаратах Пермского завода. Однако стильный дизайн не помог телефону найти популярность: многим он казался слишком уж навороченным.

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Tesla Strpokov ES2300

Чешский телефон, который в Советском Союзе считался весьма модным гаджетом — но на практике он не выделялся ничем, кроме внешнего вида. Тем не менее, даже при стандартных характеристиках аппарат все равно был гораздо более качественным, чем многие другие массовые модели.

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ВЭФ СТА-2

Телефонный аппарат, разработанный специально для защищенных правительственных звонков. ВЭФ СТА-2 не позволял гипотетическим шпионам перехватить информацию: установкой таких аппаратов занимались обученные офицеры, которые также проверяли телефонную сеть на предмет уязвимостей.