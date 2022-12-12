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46 минут назад

Google исключил Россию из списка стран для проекта «Год в поиске»

Елена Прошина

Компания Google исключила Россию из списка стран для ведения проекта «Год в поиске». Об этом сообщает ТАСС.

Google исключил Россию из популярного проекта
Фото: ТАССТАСС

«"Года в поиске" не будет», - сообщили в пресс-службе компании.

В рамках проекта к концу каждого года компания представляла список из наиболее популярных запросов в стране. Такой список Google формировал в России с 2016 года. Последнее видео с итогами года было опубликовано в декабре 2021 года.

Также компания не подводит подобные итоги для еще ряда стран, таких, как: Бангладеш, Белоруссия, Болгария, Казахстан, Китай, Латвия, Сербия, Сирия, Словения, Хорватия, Эстония, Уганда и других.

Google раскрыл главные поисковые запросы 2022 года

В этом году, согласно общемировому рейтингу по самым популярным запросам в Google, первое место заняла игра-головоломка Wordle. Также среди популярных запросов оказались матч в крикет между Индией и Англией, Украина, королева Великобритании Елизавета II, а также актер Джонни Депп.

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