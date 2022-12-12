Google исключил Россию из популярного проекта

Компания Google исключила Россию из списка стран для ведения проекта «Год в поиске». Об этом сообщает ТАСС.
«"Года в поиске" не будет», - сообщили в пресс-службе компании.
В рамках проекта к концу каждого года компания представляла список из наиболее популярных запросов в стране. Такой список Google формировал в России с 2016 года. Последнее видео с итогами года было опубликовано в декабре 2021 года.
Также компания не подводит подобные итоги для еще ряда стран, таких, как: Бангладеш, Белоруссия, Болгария, Казахстан, Китай, Латвия, Сербия, Сирия, Словения, Хорватия, Эстония, Уганда и других.
В этом году, согласно общемировому рейтингу по самым популярным запросам в Google, первое место заняла игра-головоломка Wordle. Также среди популярных запросов оказались матч в крикет между Индией и Англией, Украина, королева Великобритании Елизавета II, а также актер Джонни Депп.