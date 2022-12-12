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1 час назад

Google исключил Россию из популярного проекта

Lenta.ruиещё 6

Google исключил Россию из списка стран в проекте «Год в поиске», ежегодно демонстрирующего самые популярные поисковые запросы на той или иной территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Google исключил Россию из популярного проекта
Фото: ТАССТАСС

«"Года в поиске" не будет», — заявили агентству в ответ на вопрос о том, будет ли Google публиковать данные о самых популярных в 2022 году поисковых запросах россиян. Другие подробности не приводятся.

Google раскрыл главные поисковые запросы 2022 года

На странице проекта Россия включена в список стран, информация по которым недоступна. В этот перечень также попали Белоруссия, Болгария, Индонезия, Ирак, Казахстан, Китай, Сербия, Латвия и ряд других государств.

В начале декабря Google опубликовала список самых популярных в 2022 году поисковых запросов, проанализировав данные со всего мира. Самым распространенным поисковым запросом в мире в 2022 году, по данным Google, стала игра Wordle, в которой необходимо угадывать слова. В компании также назвали человека, информацию о котором пользователи чаще всего искали, и самый популярный фильм года.

Наука и техника,Google,
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