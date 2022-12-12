Учёные ускорили работу процессоров при помощи кофе

Исследователи Института передовых промышленных наук и технологий (AIST) в Японии рассказали о неожиданной пользе ингредиента, содержащегося в кофе, для ускорения работы полупроводников.

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Специалисты поделились результатами эксперимента, в рамках которого они сформировали тонкий слой из кофейной кислоты на золотом электроде внутри органического полупроводника. По итогу это позволило им увеличить ток полупроводника до 100 раз.

Сообщается, что после образования на поверхности электрода тонкого слоя кофейной кислоты, молекулы вещества спонтанно выстроились на поверхности электрода, обеспечив более быстрый ток.

Стоит отметить, что это вовсе не означает, что подобного можно добиться в домашних условиях, просто пролив кофе на свой гаджет. Учёные использовали для этого специальную методику нанесения кофейной кислоты.