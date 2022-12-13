Что будет, если люди обретут бессмертие

За всё время люди, которые стремились обрести бессмертие, так и не добились своей цели. Например, это император Цинь Шихуан и император Тайцзун. Но, может быть, это реально сегодня, в век развития науки и технологий?

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Для того чтобы стать бессмертными, людям нужно будет сначала понять, что конкретно приводит человека к смерти. Многочисленные научные исследования показали, что в процессе старения теломеры, находящиеся на концах хромосом, постоянно укорачиваются при обновлении клеток. И пока у человечества нет возможности препятствовать этому процессу.

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Укорачивание теломер - это лишь один из факторов, оказывающих влияние на продолжительность жизни человека. Но другие факторы специалистам ещё только предстоит обнаружить.

Некоторые учёные даже пытаются перенести сознание человека в компьютер, чтобы достичь именно цифрового бессмертия.

Однако человеческий мозг и сознание человека - очень сложные вещи. Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению по поводу того, что же такое сознание. Однако именно благодаря сознанию мы являемся разумными существами.

Но, может быть, перенос сознания всё-таки сработает? На сегодняшний день учёные считают, что это всё же маловероятно. Сейчас мы совсем ничего не знаем о сознании, поэтому не можем даже предположить, будет ли оно существовать вне тела. Ряд специалистов даже считают, что у сознания, как и у тела, есть свой срок жизни и что оно взаимосвязано с телом. То есть если тело умирает - погибает и сознание.

Кроме того, учёные уверены, что даже если у людей получится добиться бессмертия, это принесёт человечеству только несчастья. Об этом можно сделать вывод, если понаблюдать за животными, которые живут очень долго - дольше человека.