Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем Конституции

Находящиеся на Международной космической станции космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили российских граждан с Днем Конституции.

Командир экипажа МКС Прокопьев назвал День Конституции одним из главных государственных праздников нашей страны. Видео поздравления размещено в Telegram-канале Роскосмоса.

Кикина отметила, что Конституция является «не просто документом», а юридической основой существования Российской Федерации как государства. Конституция закрепляет основные права и обязанности каждого российского гражданина, сказала она.

Петелин добавил, что благодаря Конституции у граждан нашей страны равные права и свободы, есть возможность получать образование и трудиться. Он пожелал россиянам здоровья, благополучия и процветания.