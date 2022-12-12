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1 час назад

Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем Конституции

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Находящиеся на Международной космической станции космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина поздравили российских граждан с Днем Конституции.

Командир экипажа МКС Прокопьев назвал День Конституции одним из главных государственных праздников нашей страны. Видео поздравления размещено в Telegram-канале Роскосмоса.

Кикина отметила, что Конституция является «не просто документом», а юридической основой существования Российской Федерации как государства. Конституция закрепляет основные права и обязанности каждого российского гражданина, сказала она.

Петелин добавил, что благодаря Конституции у граждан нашей страны равные права и свободы, есть возможность получать образование и трудиться. Он пожелал россиянам здоровья, благополучия и процветания.

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря с 1994 года.

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