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28 минут назад

В ФБР раскритиковали новую систему безопасности от Apple

Газета.Ru

До конца 2022 года Apple выпустит iOS 16.2, в которой будет реализована функция Advanced Data Protection, позволяющая пользователям отправлять файлы в iCloud в зашифрованном виде. Таким образом зашифрованные файлы будут открываться только на устройствах пользователей – злоумышленники и сотрудники Apple, имеющие доступ к чужому iCloud не смогут их воспроизвести.

В ФБР раскритиковали новую систему безопасности от Apple
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает издание The Washington Post, в ФБР крайне обеспокоены новшеством Apple. В Бюро считают, что Advanced Data Protection будет препятствовать эффективному противодействию преступникам.

«Это воспрепятствует нашей работе по защите американских людей от преступных действий, начиная от кибератак и жестоких действий в отношении детей и заканчивая незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и терроризмом», – заявили в ФБР.

В ведомстве потребовали, чтобы сотрудникам спецслужб оставили «законный доступ» к устройствам пользователей.

В The Washington Post отметили, что функции безопасности являются для Apple одним из главных маркетинговых инструментов: чем сильнее в этом аспекте к американской корпорации подбираются конкуренты, тем более серьезные новшества представляет Apple.

По данным американских журналистов, в 2022 году Advanced Data Protection заработает только у американских пользователей iPhone. В других странах функция появится позже – в Apple не исключают, что по всему миру Advanced Data Protection не успеет распространиться даже к концу 2023 года.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Apple отказалась от сканирования пользовательских фотографий в iCloud на предмет случае жестокого обращения с детьми.

Наука и техника,Apple,ФБР,
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