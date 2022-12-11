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11 минут назад

Врач Кадырова: никотинозамещение и психотерапия - эффективные способы отказа от курения

Газета.Ruиещё 4

Врач-терапевт Ольга Кадырова в разговоре с агентством "Прайм" сообщила, что среди способов бросить курить действенных только три: простой отказ от табака, никотинозамещение и психотерапия.

Врач Кадырова назвала эффективные способы отказа от курения
Фото: ТАССТАСС

Она рассказала, что одномоментный отказ от курения потребует достаточной силы воли. На психологическую зависимость эффективно влияет использование никотинозамещающих средств - пластырей, жвачек и т.п.

Кроме того, зачастую с зависимостью помогают справиться различные психотерапевтические методы. Врач отметила, что длительное курение приводит к патологиям в организме, таким как атеросклероз, онкология и заболевания легких.

Также Кадырова опровергла миф, что резкое прекращение курения наносит вред здоровью. Ранее клинический психолог, писатель, лауреат премии "Золотая Психея" Михаил Хорс заявил, что если сделать курение "контролируемым и управляемым процессом", бросить вредную привычку станет намного легче.

Наука и техника,Михаил Хорс,
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