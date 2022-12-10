Уволенный Маском уборщик рассказал, что его пообещали заменить роботом

Уборщик Twitter рассказал, что его пообещали заменить роботом. Угроза поступила от члена команды Илона Маска, недавно купившего соцсеть. Об этом сообщает BBC.
Уборщик Хулио Альварадо работал в Twitter 10 лет и был уволен на этой неделе. Он рассказал журналистам, что убирал штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, когда у него состоялся краткий разговор с членом команды Илона Маска.
Тот заявил, что Альварадо в конечном итоге заменят роботы.
Кроме того, Альварадо сказал, что когда Маск купил соцсеть, ему пришлось убирать помещения в сопровождении частной охраны.
«Раньше люди работали без проблем. Теперь мы боимся», - сказал Альварадо.
BBC не сообщает, кто оплатил уборщику личного телохранителя.
Четверо бывших уборщиков Twitter сообщили изданию, что в понедельник их незаконно уволили.
Городской прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу заявил, что расследует, нарушил ли Twitter закон. По городскому закону, когда компания меняет клининг-подрядчика, старые работники должны работать некоторое переходное время.
Несколько рабочих рассказали, что не смогут оплачивать счета в ближайшие недели, у них нет денег, чтобы платить за аренду жилья.
Деятельность Маска также заинтересовала Департамент трудовой инспекции Сан-Франциско в связи с сообщениями, что в офисах Twitter установили спальни для рабочих.
Маск заявил, что он «предоставляет кровати уставшим сотрудникам».
С момента покупки соцсети Маск уволил более половины старых сотрудников. Он нанял работников из других своих компаний, а также близких деловых партнеров, таких как его знакомый по PayPal Дэвид Сакс и личный адвокат Алекс Спиро.