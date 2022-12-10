Стало известно, что следует делать при падении смартфона в сугроб

Смартфон после падения в сугроб необходимо встряхнуть, чтобы избавить от излишней влаги, рассказал руководитель направления по сервису «Мегафона» Никита Ефимов. Он добавил, что дома следует протереть устройство влаговпитывающими средствами, пишет РИА «Новости».
Ефимов подчеркнул, что после падения гаджета в сугроб или лужу его нужно встряхнуть, а затем отключить.
По его словам, в помещении устройство необходимо протереть «влаговпитывающими средствами», после чего оставить на столе на два часа.
Он уточнил, что опасно сушить смартфон феном, греть его на батарее. Это может привести к повреждениям устройства.
Ефимов резюмировал, что заряжать гаджет до полного высыхания не стоит. Спешка может привести к коррозии.