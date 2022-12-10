Стало известно, что следует делать при падении смартфона в сугроб

Смартфон после падения в сугроб необходимо встряхнуть, чтобы избавить от излишней влаги, рассказал руководитель направления по сервису «Мегафона» Никита Ефимов. Он добавил, что дома следует протереть устройство влаговпитывающими средствами, пишет РИА «Новости».

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Ефимов подчеркнул, что после падения гаджета в сугроб или лужу его нужно встряхнуть, а затем отключить.

По его словам, в помещении устройство необходимо протереть «влаговпитывающими средствами», после чего оставить на столе на два часа.

Он уточнил, что опасно сушить смартфон феном, греть его на батарее. Это может привести к повреждениям устройства.