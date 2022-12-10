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45 минут назад

Стало известно, что следует делать при падении смартфона в сугроб

Илья Родин

Смартфон после падения в сугроб необходимо встряхнуть, чтобы избавить от излишней влаги, рассказал руководитель направления по сервису «Мегафона» Никита Ефимов. Он добавил, что дома следует протереть устройство влаговпитывающими средствами, пишет РИА «Новости».

Стало известно, что следует делать при падении смартфона в сугроб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ефимов подчеркнул, что после падения гаджета в сугроб или лужу его нужно встряхнуть, а затем отключить.

По его словам, в помещении устройство необходимо протереть «влаговпитывающими средствами», после чего оставить на столе на два часа.

Он уточнил, что опасно сушить смартфон феном, греть его на батарее. Это может привести к повреждениям устройства.

Ефимов резюмировал, что заряжать гаджет до полного высыхания не стоит. Спешка может привести к коррозии.

Наука и техника,Никита Ефимов,Мегафон,
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