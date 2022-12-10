Марсоход NASA Perseverance собрал два образца марсианского реголита

Марсоход NASA Perseverance 2 и 6 декабря собрал два новых образца с поверхности Марса. Но в отличие от 15 образцов горных пород, собранных на сегодняшний день, эти новые пробы были взяты из кучи песка и пыли, принесенных ветром.

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Ученые хотят изучить марсианские образцы с помощью лабораторного оборудования на Земле, чтобы найти признаки древней микробной жизни. Большая часть образцов будет состоять из горных пород, но исследователи также хотят изучить реголит, потому что это поможет не только изучить геологические процессы и окружающую среду на Марсе, но и позволит избежать некоторых трудностей, с которыми астронавты столкнутся на Красной планете. Реголит может влиять на все - от скафандров до солнечных панелей, поэтому он интересен и инженерам, и ученым.

Для сбора образцов реголита команда Perseverance использовала сверло, похожее на шип с маленькими отверстиями, чтобы собрать сыпучий материал. Инженеры разработали специальное сверло после тщательных испытаний с имитацией реголита, сделанной из измельченной вулканической пород.

Изучение реголита могло бы помочь инженерам спроектировать будущие миссии на Марс и разработать оборудование для астронавтов. Реголит может повредить космические аппараты и научные приборы. Зерна реголита также могут доставить проблемы астронавтам: было обнаружено, что лунный реголит достаточно острый, чтобы проделывать микроскопические отверстия в скафандрах. Реголит можно использовать для защиты астронавтов от радиации, но это также рискованно: поверхность Марса содержит перхлорат – токсичное химическое вещество, которое может угрожать здоровью астронавтов при случайном вдыхании или проглатывании.