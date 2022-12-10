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21 минуту назад

Популярная соцсеть Twitter расскажет попали ли вы в "теневой бан"

Ferra.ru

Генеральный директор Twitter Илон Маск объявил, что в разработке находится новое обновление программного обеспечения, которое будет информировать пользователей, если их аккаунты были отправлены в "теневой".

Twitter расскажет попали ли вы в "теневой бан"
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, новая функция будет объяснять, почему пользователь попал туда. Для справки: теневым баном обычно называют ситуацию, когда профиль пользователя трудно найти или его сообщения невидимы для других пользователей (в данном случае в Twitter), даже для подписчиков. Новая функция также предоставит инструкции по подаче апелляции.

Маск не уточнил, когда будет внедрена функция, но в своем сообщении в Twitter в четверг он написал:

"Twitter работает над обновлением программного обеспечения, которое покажет истинный статус вашей учетной записи, чтобы вы четко знали, были ли вы заблокированы, причину этого и как подать апелляцию".

Наука и техника,Илон Маск,
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