Twitter расскажет попали ли вы в "теневой бан"

Генеральный директор Twitter Илон Маск объявил, что в разработке находится новое обновление программного обеспечения, которое будет информировать пользователей, если их аккаунты были отправлены в "теневой".

По его словам, новая функция будет объяснять, почему пользователь попал туда. Для справки: теневым баном обычно называют ситуацию, когда профиль пользователя трудно найти или его сообщения невидимы для других пользователей (в данном случае в Twitter), даже для подписчиков. Новая функция также предоставит инструкции по подаче апелляции.