Huawei выпустила Vision Glass с эквивалентом 120-дюймового экрана

Huawei представила умные очки, которые позволяют видеть перед собой как бы 120-дюймовый экран. Устройство назвали Vision Glass. По сути, оно просто выводит перед глазами содержимое подключённого устройства, то есть совместимых смартфонов, планшетов и ПК.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Huawei Vision Glass тонкие и лёгкие. Весят всего 112 г. Huawei утверждает, что очки подходят для длительного просмотра. Выглядят они как солнцезащитные.

Vision Glass способны выводить 120-дюймовый виртуальный экран. В очках установлены два независимых дисплея micro OLED разрешением до 1080 x 1920 пикселей и пиковой яркостью 480 нит. На Vision Glass имеется кнопка, с помощью которой пользователи могут регулировать яркость на пяти уровнях в зависимости от условий окружающего освещения. Что касается звука, очки оснащены двойным динамиком.