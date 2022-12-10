Названы признаки тайной добычи криптовалюты компьютером

«Откройте вкладку активных процессов в «Диспетчере», при этом закройте все программы и просто наблюдайте, не притрагиваясь к компьютеру. Если какой-то из активных или же внезапно появившихся процессов продолжает нагружать систему, речь может идти о скрытом майнере. Происхождение этого процесса можно проверить с помощью вкладки «Подробности» или через поиск в интернете. Провести дополнительную оценку нагрузки на компьютер также можно с помощью специальных программ», — рассказал специалист.