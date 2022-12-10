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1 час назад

Археологи обнаружили у средневекового скелета из Польши сразу две формы карликовости

Газета.Ru

Ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что найденные на территории средневекового монастыря в Польше останки человека принадлежали мужчине с двумя формами карликовости. Исследование опубликовано в International Journal of Osteoarchaeology.

У средневекового скелета из Польши обнаружили сразу две формы карликовости
Фото: Piotr NamiotaPiotr Namiota

Кладбище находится в небольшой деревне, где сейчас живут лишь несколько сотен жителей, но когда-то здесь находился небольшой укрепленный город. В XII веке католики из ордена цистерцианцов основали в городе монастырь, а около 1450 года здесь разместили кладбище.

Когда археологи раскопали монастырское кладбище в 1990 году, они обнаружили более 400 захоронений, в том числе тело мужчины, жившего в IX–XI веках. Его могила была расположена на стене крепости монастыря, что вызвало недоумение у ученых, так как такие захоронения не практиковались в средневековой Польше.

Недавно ученые изучили скелет подробнее и выяснили, что у мужчины были множественные нарушения развития скелета. В частности, у мужчины, вероятно, были две разные формы карликовости.

Непропорциональный череп, узкие спинномозговые каналы, короткие ребра и выступающие тазовые кости указывали на наличие у него ахондроплазии — карликовости, при которой человек имеет очень короткие руки и ноги, но туловище среднего размера.

Кроме того, основываясь на вывернутых локтях мужчины строении нёба, команда определила, что у мужчины было редкое заболевание —дисхондростеоз Лери-Вейля.

Ранее такая комбинация заболеваний никогда не встречалась у останков людей из средневекового периода в Центральной Европе.

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