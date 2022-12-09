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50 минут назад

Хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл»

Lenta.ruиещё 4

Хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл». В общий доступ выложили базу с данными 242 тысяч клиентов, которые оформляли интернет-заказы. Об этом сообщил Telegram-канал «Двач».

Хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл»
Фото: ТАССТАСС

Размер взломанной базы составляет 534 мегабайта. Среди украденных данных: номера телефонов и адреса электронной почты покупателей, даты заказов, даты доставки, суммы покупок, а также последние четыре цифры номеров банковских карт.

Отмечается, что последние заказы в похищенной базе датированы декабрем 2022 года, ранее эти данные в сети не публиковались.

Ранее сообщалось, что хакеры придумали способ воровать деньги интересующихся футболом россиян. Новую схему, с помощью которой киберпреступники наживаются на тех, кто следит за Чемпионатом мира в Катаре, раскрыли аналитики компании Group-IB. Специалисты обнаружили 66 ресурсов, которые под видом прямых трансляций c матчей перенаправляют пользователей на скамерские и фишинговые сайты.

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