Хакеры взломали сеть магазинов «ВкусВилл». В общий доступ выложили базу с данными 242 тысяч клиентов, которые оформляли интернет-заказы. Об этом сообщил Telegram-канал «Двач».

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Размер взломанной базы составляет 534 мегабайта. Среди украденных данных: номера телефонов и адреса электронной почты покупателей, даты заказов, даты доставки, суммы покупок, а также последние четыре цифры номеров банковских карт.

Отмечается, что последние заказы в похищенной базе датированы декабрем 2022 года, ранее эти данные в сети не публиковались.