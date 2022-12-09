Элтон Джон отказался от Twitter

Британский певец Элтон Джон решил больше пользоваться социальной сетью Twitter из-за недавних изменений в ее политике. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я решил больше не пользоваться Twitter, учитывая недавние изменения в их политике, которые позволят беспрепятственно распространять дезинформацию», — заявил о своем отказе Джон.

Певец подчеркнул, что всю свою жизнь пытался использовать музыку, чтобы объединять людей. Артист выразил сожаление тем, «как сейчас используется дезинформация для разделения нашего мира».