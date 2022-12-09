Учёный: интернет движется к точке невозврата

Профессор Амстердамского университета прикладных наук (AUAS) Гирт Ловинк (Geert Lovink) заявил, что в конце концов, проблемы выражения своего мнения в интернете станут настолько велики, что люди отвернутся от глобальной сети.

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Ловинк имеет репутацию одного из первооткрывателей интернета с тех пор, как начал работать с The Digital City. Основатели проекта предполагали, что он станет децентрализованной сетью, поддерживаемой гражданами. «Мы эффектно проиграли эту битву», — резюмирует Ловинк. Он отметил, что интернет и приложения находятся в руках технологических компаний, которые мало заботятся о правах отдельных людей или общества в целом.

Ловинк считает, что скоро «починить» интернет станет невозможно. «Интернет движется к точке невозврата, и Big Tech, вероятно, тоже уже осознаёт это». Учёный отметил, что Марк Цукерберг отошёл от своих социальных сетей и запустил метавселенную, что может быть знаком «конца».

Ловинк видит приближение этой точки невозврата, потому что теперь даже «обычным» пользователям всё чаще приходится платить высокую цену за зависимость от интернета, социальных сетей и приложений.

«Эта цена в первую очередь психологическая. Мало того, что многие молодые люди страдают от искажённой самооценки и тревожных расстройств, также некоторые критические функции нашего мозга передаются на аутсорсинг. Кратковременная память ухудшается, а наше внимание становится всё более фрагментарным и очень специфически направленным», — пишет Ловинк.