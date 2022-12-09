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38 минут назад

Xiaomi научила своего человекоподобного робота играть на барабанах

Ferra.ru

Xiaomi показала ролик, на котором её человекоподобный робот CyberOne играет на барабанах. И это не единственный его навык.

Xiaomi научила своего человекоподобного робота играть на барабанах
Фото: Кадр видеоКадр видео

У CyberOne есть руки и ноги, которые позволяют ему ходить, как настоящему человеку. Также андроид оснащён технологией искусственного интеллекта, которая позволяет ему обнаруживать 45 человеческих эмоций.

В коротком клипе видно, как CyberOne сидит за барабанной установкой и подыгрывает заранее записанному треку. Входными данными тут является MIDI-файл, который робот может преобразовать в барабанные партии. Пользователи YouTube отметили, что всё звучит немного «роботизированно». Кто-то написал, что «у робота есть ритм, но нет души!». Послушайте сами:

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