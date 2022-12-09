Xiaomi научила своего человекоподобного робота играть на барабанах

Xiaomi показала ролик, на котором её человекоподобный робот CyberOne играет на барабанах. И это не единственный его навык.

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У CyberOne есть руки и ноги, которые позволяют ему ходить, как настоящему человеку. Также андроид оснащён технологией искусственного интеллекта, которая позволяет ему обнаруживать 45 человеческих эмоций.