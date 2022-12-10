Российская IT-компания удалила русский язык с сайта и сохранила украинский

Российская IT-компания ABBYY удалила со своего сайта вариант выбора интерфейса на русском языке. На это обратило внимание издание Ferra.
«Пользователи сети заметили, что теперь с сайта пропал уже и сам русский язык. Интерфейс доступен лишь на девяти языках, в том числе и на украинском», — говорится в статье.
Отмечается, что сервис Web Archive, сохраняющий версии сайтов в разный период времени, показал, что в 2021 году русский язык в интерфейсе разработчика ПО был доступен.
Компания была основана Давидом Яном в 1989 году. Первоначально ABBYY была лингвистической компанией BIT Software, которую позже переименовали.
Среди самых популярных программ разработчиков — электронные словари ABBYY Lingvo и программа для распознавания текстов ABBYY FineReader. В настоящее время ABBYY позиционирует себя как международная компания со штаб-квартирой в США.
В январе 2022 года ABBYY удалила по собственному желанию множество своих программ из реестра отечественного софта, который курирует Минцифры.