Российская IT-компания удалила русский язык с сайта и сохранила украинский

Российская IT-компания ABBYY удалила со своего сайта вариант выбора интерфейса на русском языке. На это обратило внимание издание Ferra.

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«Пользователи сети заметили, что теперь с сайта пропал уже и сам русский язык. Интерфейс доступен лишь на девяти языках, в том числе и на украинском», — говорится в статье.

Отмечается, что сервис Web Archive, сохраняющий версии сайтов в разный период времени, показал, что в 2021 году русский язык в интерфейсе разработчика ПО был доступен.

Компания была основана Давидом Яном в 1989 году. Первоначально ABBYY была лингвистической компанией BIT Software, которую позже переименовали.

Среди самых популярных программ разработчиков — электронные словари ABBYY Lingvo и программа для распознавания текстов ABBYY FineReader. В настоящее время ABBYY позиционирует себя как международная компания со штаб-квартирой в США.