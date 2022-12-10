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29 минут назад

Ferra: компания ABBYY удалила с сайта русский язык интерфейса, но сохранила украинский

Газета.Ruиещё 2

Российская IT-компания ABBYY удалила со своего сайта вариант выбора интерфейса на русском языке. На это обратило внимание издание Ferra.

Российская IT-компания удалила русский язык с сайта и сохранила украинский
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Пользователи сети заметили, что теперь с сайта пропал уже и сам русский язык. Интерфейс доступен лишь на девяти языках, в том числе и на украинском», — говорится в статье.

Отмечается, что сервис Web Archive, сохраняющий версии сайтов в разный период времени, показал, что в 2021 году русский язык в интерфейсе разработчика ПО был доступен.

Компания была основана Давидом Яном в 1989 году. Первоначально ABBYY была лингвистической компанией BIT Software, которую позже переименовали.

Среди самых популярных программ разработчиков — электронные словари ABBYY Lingvo и программа для распознавания текстов ABBYY FineReader. В настоящее время ABBYY позиционирует себя как международная компания со штаб-квартирой в США.

В январе 2022 года ABBYY удалила по собственному желанию множество своих программ из реестра отечественного софта, который курирует Минцифры.

Наука и техника,Русский язык,Давид Ян,
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