Аббревиатура NFC расшифровывается как Near Field Communication и переводится с английского как «коммуникация ближнего поля» или «связь ближнего действия».

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«Рамблер» рассказывает, что такое NFC, как работает и для чего используется.

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NFC — это технология беспроводной передачи данных на расстоянии около 10 см. Для работы этой технологии не требуется интернет, так как обмен данными происходит на частоте 13,56 МГц. Соединение срабатывает автоматически, когда в диапазоне действия появляется второе устройство.

Как работает NFC

Устройства с NFC оснащены ридером или меткой и антенной. Ридер находится в режиме активной коммуникации и создает радиочастотное поле, взаимодействующее с меткой или другим ридером. Метка работает в режиме пассивной коммуникации, такое устройство будет использовать поле, созданное другим устройством. Этот вид коммуникации используется во всех режимах работы NFC.

Для чего нужна технология NFC

Проведение платежей

Чипы NFC в пластиковых картах позволяют расплачиваться бесконтактным способом. Такие чипы устанавливают в кольца или браслеты. Как правило, в чип встроено приложение банка и персональные данные клиента в зашифрованном виде, что позволяет безопасно проводить транзакции.

Если карта эмулирована на смартфоне, все данные хранятся в TSM (Trusted Service Manager), где объединены поставщики услуг и чипы Secure Element. Сервис позволяет устанавливать и настраивать приложения в элементе безопасности мобильного телефона и обслуживать их.

Идентификация

С помощью технологии NFC можно установить контроль доступ или проводить идентификацию личности. Также с этой технологией можно оплачивать услуги и проживание, выписывать пропуска, проверять личность и так далее. Самый простой и распространенный способ применения этой технологии — домофоны со считывателем меток, которые реагирует на устройства с меткой с ключом. Такую технологию используют гостиницы, поскольку это проще, чем обеспечить каждого гостя физическим ключом.

Торговля

Сертификаты, бонусные и подарочные карты, карты лояльности — словом, все, что только предлагают продавцы своим покупателем. Не нужно носить с собой огромные количества карточек, достаточно иметь один смартфон, поддерживающий технологию NFC.

Транспорт

Бесконтактные карты с технологией NFC используются для оплаты проезда, а еще в скипассах на горнолыжных курортах, чтобы гости курортов могли быстро подтверждать и свою личность, и право на использование подъемников и фуникулеров.

Защита автомобиля

С помощью смартфона, поддерживающего технологию NFC, можно открывать или наоборот блокировать автомобиль, а также включать зажигание.

Как проверить, поддерживает ли ваш телефон NFC

Перейдите в настройки и в строке «Поиск» наберите «NFC», а затем подключите эту опцию, если она доступна. В быстрых настройках иконку в виде буквы N можно найти рядом с иконками Wi-Fi и Bluetooth.

Чтобы оплачивать покупки с помощью NFC, убедитесь, что технология подключена, затем поднесите устройство к платежному терминалу, когда увидите синюю галочку на экране, значит платеж завершен.

Правила безопасности

Используйте бесконтактную оплату только в проверенных местах.

Не подносите устройство к NFC-меткам в общественных местах.

Не давайте свое устройство в руки другим людям и не кладите его рядом с другими смартфонами.

Проверяйте наличие вирусов и вовремя обновляйте платежные приложения.

Отключайте функцию NFC, если ей не пользуетесь.