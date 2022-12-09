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1 час назад

iPhone 15 Ultra может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории

Ferra.ru

Инсайдер LeaksApplePro заявил, что новый флагманский смартфон Apple в 2023 году будет стоить дороже, чем нынешний.

iPhone 15 Ultra может стать самым дорогим смартфоном Apple
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Информатор утверждает, что iPhone 15 Ultra будет стоить либо 1199, либо 1299 долларов, что сделает его на 100 или 200 долларов дороже, чем iPhone 14 Pro Max.

Пока неясно, станет модель Ultra заменой Pro Max, или она будет добавлена в качестве пятого варианта в линейку. По словам источника, цены новинки будет «оправдана» титановой рамой, двойной селфи-камерой и реализацией порта USB-C. Он утверждает, что производство iPhone 15 Ultra может стоить Apple на 90 долларов больше, чем производство других моделей.

Apple,
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