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43 минуты назад

В системе бронирования S7 Airlines произошел сбой

Елена Прошина

У авиаперевозчика S7 Airlines возник сбой в работе системы бронирования ORS. Также увеличено время регистрации в аэропортах. Об этом пишет РИА Новости.

В системе бронирования S7 Airlines произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представительницы авиакомпании, сбой произошел из-за обновления новой системы бронирования ORS. В настоящее время не работает онлайн-регистрация на рейсы, а также увеличено время регистрации в аэропортах.

«Специалисты компании работают над устранением ошибки, уже доступна онлайн-регистрация на рейсы из Москвы. S7 Airlines приносит путешественникам извинения за неудобства. Авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы», — сообщили в компании.

Она также добавила, что при необходимости S7 Airlines переоформит пассажирам билеты без доплат.

В результате неполадок в аэропорту Домодедово образовались огромные очереди. Пассажиры с багажом не могут зарегистрироваться на рейсе.

Ранее стало известно, что в работе мобильных приложений российских банков. Кроме того, сообщается о сбое в работе соцсети «ВКонтакте».

Наука и техника,Аэропорт Домодедово,
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