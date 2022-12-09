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58 минут назад

Телескоп James Webb раскрыл секрет образования кольцевой туманности

Газета.Ru

Южная кольцевая туманность NGC 3132 образовалась в ходе сброса внешних оболочек звезды. Статья об этом опубликована в Nature Astronomy.

James Webb раскрыл секрет образования кольцевой туманности
Фото: NASANASA

Это удалось выяснить специалистам австралийского университета Макуори и их коллегам из Европы и Америки путем анализа снимков, сделанных космическим телескопом James Webb и наземным VLT.

«Эта звезда была примерно в три раза тяжелее Солнца, но намного моложе его, возрастом 500 млн лет. Она создала пелену газа, которая расширилась из места выброса и оставила после себя плотный белый карлик массой в половину Солнца, но размером с Землю», — поясняют ученые.

Кроме того, ученые обнаружили диск из пыли и несколько спиральных структур, расходящихся от центра туманности. Они предположительно возникли в результате гравитационных взаимодействий прародителя NGC 3132 и двух других звезд, вращавшихся вокруг умирающего светила.

Сброс оболочек произошел примерно 2500 лет назад из-за исчерпания водородного горючего. При таких процессах ядро сжимается, температура в нем растет, что приводит к многократному увеличению в объеме внешних слоев. Постепенно, по мере выгорания гелия, они сбрасываются.

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