James Webb раскрыл секрет образования кольцевой туманности

Южная кольцевая туманность NGC 3132 образовалась в ходе сброса внешних оболочек звезды. Статья об этом опубликована в Nature Astronomy.
Это удалось выяснить специалистам австралийского университета Макуори и их коллегам из Европы и Америки путем анализа снимков, сделанных космическим телескопом James Webb и наземным VLT.
«Эта звезда была примерно в три раза тяжелее Солнца, но намного моложе его, возрастом 500 млн лет. Она создала пелену газа, которая расширилась из места выброса и оставила после себя плотный белый карлик массой в половину Солнца, но размером с Землю», — поясняют ученые.
Кроме того, ученые обнаружили диск из пыли и несколько спиральных структур, расходящихся от центра туманности. Они предположительно возникли в результате гравитационных взаимодействий прародителя NGC 3132 и двух других звезд, вращавшихся вокруг умирающего светила.
Сброс оболочек произошел примерно 2500 лет назад из-за исчерпания водородного горючего. При таких процессах ядро сжимается, температура в нем растет, что приводит к многократному увеличению в объеме внешних слоев. Постепенно, по мере выгорания гелия, они сбрасываются.