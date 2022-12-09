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1 час назад

Космический корабль НАСА «Орион» направляется домой, приводнение запланировано на воскресенье

AstroNews

Космический корабль НАСА «Орион» покинул сферу влияния Луны и направляется домой. Сила притяжения Земли теперь является основной гравитационной силой, действующей на космический корабль.

Космический корабль НАСА «Орион» вернется на Землю 11 декабря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Диспетчеры полета использовали камеры «Ориона» для проверки системы тепловой защиты модуля экипажа и Европейского сервисного модуля, совершив вторую из трех запланированных внешних проверок космического корабля.

Инженеры провели первое обследование в начале миссии, чтобы предоставить подробные изображения внешних поверхностей космического аппарата после того, как он пролетел через участок земной орбиты, содержащий большое космического мусора.

Этот второй осмотр используется для оценки общего состояния космического аппарата за несколько дней до возвращения.

Камеры «Ориона» сделали серию неподвижных изображений. Инженеры и диспетчеры полетов Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне рассмотрят снимки в ближайшие дни. Заключительная фотосъемка будет проведена в пятницу.

Команды, ответственные за восстановление «Ориона» после его посадки, продолжают подготовку к приводнению 11 декабря у берегов Калифорнии. Команда по управлению миссией определит координаты места посадки в четверг.

Согласно последним данным, предоставленным НАСА, «Орион» находился в 392 679 км от Земли и примерно в 127 138 км от Луны, двигаясь со скоростью 800 км/ч.

Наука и техника,NASA,
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