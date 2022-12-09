«Яндекс» выпустил бета-версию приложения для Android

«Яндекс» выпустил бета-версию приложения для ОС Android, пользователи в ней смогут опробовать еще не добавленный в основную версию функционал, сообщили в пресс-службе ИТ-компании.

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«Яндекс» выпустил публичную бета-версию приложения «Яндекс» для Android. Желающие смогут попробовать новые возможности приложения до того, как они появятся в основной версии. А также – присылать отзывы и влиять на то, каким в итоге будет продукт», – передает ТАСС сообщение компании.

Среди функций, которые можно будет опробовать в бета-версии, есть темная тема для веб-страниц, а также бывшее ранее только на iOS табло для быстрого перехода к сайтам.

На табло (находится в навигационной панели) автоматически высвечиваются ресурсы, которые пользователь часто посещает. Табло вмещает до шести сайтов, можно и самому добавлять туда нужный веб-ресурс, а также придумать ему свое название, уточнили в «Яндексе».

Что касается темной темы, то в компании пояснили, что она была в приложении и раньше, меняя по требованию цвет интерфейса. Сейчас она позволяет делать «темными» и страницы сайтов.