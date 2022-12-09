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20 минут назад

Человекоподобный робот CyberOne от Xiaomi научился играть на барабанах

Газета.Ru

В сети появился видеоролик, на котором человекоподобный робот CyberOne от компании Xiaomi играет на барабанной установке. На это обратил внимание портал IT Home.

В ролике можно увидеть, как робот использует педали, а также барабанные палочки. При этом андроид поворачивает голову, чтобы создать ощущение, что за установкой сидит реальный человек. Сообщается, что разработчики загрузили в память робота музыкальные треки, а затем создали код, который позволяет CyberOne двигать конечностями и создавать ритм. Главная проблема заключалась в том, чтобы андроид играл беспрерывно, а его руки не сталкивались в процессе.

Несмотря на то, что роботу удается держать ритм, многие комментаторы остались не впечатлены выступлением CyberOne.

«Барабанщики, пока можете не волноваться за свою работу», — заявил один из них. «Ритм он держит, но души в нем нет», — согласился другой. «Ему нужно немного расслабиться. Он слишком зажат», — пошутил один из пользователей.

CyberOne был впервые представлен в августе 2022 года. Производитель робота в лице Xiaomi заявил, что не планирует запускать продажу первой модели, так как она является прототипом и обошлась бы покупателям очень дорого. Однако в Xiaomi намерены использовать CyberOne как исследовательскую платформу в сфере робототехники.

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