В сети появился видеоролик, на котором человекоподобный робот CyberOne от компании Xiaomi играет на барабанной установке. На это обратил внимание портал IT Home.

В ролике можно увидеть, как робот использует педали, а также барабанные палочки. При этом андроид поворачивает голову, чтобы создать ощущение, что за установкой сидит реальный человек. Сообщается, что разработчики загрузили в память робота музыкальные треки, а затем создали код, который позволяет CyberOne двигать конечностями и создавать ритм. Главная проблема заключалась в том, чтобы андроид играл беспрерывно, а его руки не сталкивались в процессе.

Несмотря на то, что роботу удается держать ритм, многие комментаторы остались не впечатлены выступлением CyberOne.

«Барабанщики, пока можете не волноваться за свою работу», — заявил один из них. «Ритм он держит, но души в нем нет», — согласился другой. «Ему нужно немного расслабиться. Он слишком зажат», — пошутил один из пользователей.