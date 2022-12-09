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20 минут назад

Xiaomi показала свой новый компьютер Mi Mini, который помещается в ладони

Газета.Ru

Компания Xiaomi опубликовала постер со своим первым настольным компьютером компактного формата, который получит название Mi Mini. Об этом сообщает портал IT Home.

Xiaomi показала свой новый компьютер Mi Mini
Фото: XiaomiXiaomi

Как следует из изображения, компьютер буквально помещается в ладонь. Он получил металлический корпус и оснащен парой USB-портов на передней панели. По слухам, внутри Mi Mini будет установлен 8-ядерный процессор Ryzen 7 6800U. Мощность блока питания компьютера составит 100 Вт. Другие подробности о характеристиках устройства отсутствуют.

Официальный анонс компьютера Mi Mini состоится на презентации Xiaomi, которая запланирована на 11 декабря. Ожидается, что в ходе мероприятия будут также представлены линейка смартфонов Xiaomi 13, оболочка MIUI 14, смарт-часы Watch S2 и наушники Buds 4.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что на смартфоны Xiaomi 13 стали принимать платные предзаказы до презентации. Несмотря на то, что дизайн, характеристики и стоимость смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro еще не были официально раскрыты, пользователи уже вносят депозиты в размере 1 тыс. юаней (около 8,9 тыс. руб.).

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