Xiaomi показала свой новый компьютер Mi Mini

Компания Xiaomi опубликовала постер со своим первым настольным компьютером компактного формата, который получит название Mi Mini. Об этом сообщает портал IT Home.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Как следует из изображения, компьютер буквально помещается в ладонь. Он получил металлический корпус и оснащен парой USB-портов на передней панели. По слухам, внутри Mi Mini будет установлен 8-ядерный процессор Ryzen 7 6800U. Мощность блока питания компьютера составит 100 Вт. Другие подробности о характеристиках устройства отсутствуют.

Официальный анонс компьютера Mi Mini состоится на презентации Xiaomi, которая запланирована на 11 декабря. Ожидается, что в ходе мероприятия будут также представлены линейка смартфонов Xiaomi 13, оболочка MIUI 14, смарт-часы Watch S2 и наушники Buds 4.