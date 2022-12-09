В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
48 минут назад

Xiaomi добавила в новый смартфон непопулярную в компании фишку

Газета.Ruиещё 2

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro предложит пользователям высокий уровень защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Об этом сообщает портал GSMArena.

Xiaomi добавила в новый смартфон непопулярную в компании «фишку»
Фото: XiaomiXiaomi

Компания Xiaomi официально подтвердила прохождение сертификации в Международной электротехнической комиссии. На данный момент на рынке представлены смартфоны Xiaomi с защитой лишь от легкой пыли и брызг воды по стандарту IP53.

Последним устройством компании с рейтингом IP68 был фотофлагман Xiaomi 12S Ultra, выходивший эксклюзивно для рынка Китая. Таким образом, Xiaomi 13 Pro станет одним из немногих смартфонов компании на глобальном рынке, который получил рейтинг IP68. При этом не уточняется, получит ли защиту от воды и пыли базовая модель линейки.

Презентация смартфонов серии Xiaomi 13, оболочки MIUI 14, смарт-часов Watch S2 и наушников Buds 4 состоится в Китае 11 декабря. Ожидается, что новинки поступят на глобальный рынок уже в 2023 году.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители