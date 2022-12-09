Xiaomi добавила в новый смартфон непопулярную в компании «фишку»

Флагманский смартфон Xiaomi 13 Pro предложит пользователям высокий уровень защиты от воды и пыли по стандарту IP68. Об этом сообщает портал GSMArena.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Компания Xiaomi официально подтвердила прохождение сертификации в Международной электротехнической комиссии. На данный момент на рынке представлены смартфоны Xiaomi с защитой лишь от легкой пыли и брызг воды по стандарту IP53.

Последним устройством компании с рейтингом IP68 был фотофлагман Xiaomi 12S Ultra, выходивший эксклюзивно для рынка Китая. Таким образом, Xiaomi 13 Pro станет одним из немногих смартфонов компании на глобальном рынке, который получил рейтинг IP68. При этом не уточняется, получит ли защиту от воды и пыли базовая модель линейки.