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1 час назад

Новая iOS 16.2 выйдет в середине декабря и получит 12 новых функций

Газета.Ruиещё 1

Полноценная версия iOS 16.2 выйдет в середине декабря и получит 12 новых функций, сообщает портал MacRumors.

Финальная iOS 16.2 получит 12 новых функций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ожидается, что вместе с обновлением гаджеты Apple получат поддержку нового фирменного приложения Freeform, предназначенного для создания рукописных заметок, два новых виджета для экрана блокировки, возможность скрывать обои и уведомления при использовании Always-On на iPhone 14 Pro.

Кроме того, на iPhone появятся новые настройки для AirDrop, поддержка совместной игры с помощью SharePlay, а Live Activities сможет чаще обновлять информацию, чтобы показывать более актуальные данные спортивных трансляций.

Также пользователям станет доступна функция «караоке» в Apple Music, а в сервисе «Погода» будут появляться новости из приложения Apple News. В списке изменений значится улучшенный поиск по сообщениям на основе содержимого в фотографиях и другие нововведения.

Развертывание iOS 16.2 Release Candidate было запущено 7 декабря, а выход полноценной версии системы ожидается с 12 декабря на всех совместимых с iOS 16 устройствах.

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