Финальная iOS 16.2 получит 12 новых функций

Полноценная версия iOS 16.2 выйдет в середине декабря и получит 12 новых функций, сообщает портал MacRumors.

Ожидается, что вместе с обновлением гаджеты Apple получат поддержку нового фирменного приложения Freeform, предназначенного для создания рукописных заметок, два новых виджета для экрана блокировки, возможность скрывать обои и уведомления при использовании Always-On на iPhone 14 Pro.

Кроме того, на iPhone появятся новые настройки для AirDrop, поддержка совместной игры с помощью SharePlay, а Live Activities сможет чаще обновлять информацию, чтобы показывать более актуальные данные спортивных трансляций.

Также пользователям станет доступна функция «караоке» в Apple Music, а в сервисе «Погода» будут появляться новости из приложения Apple News. В списке изменений значится улучшенный поиск по сообщениям на основе содержимого в фотографиях и другие нововведения.