Россиянам раскрыли правду о прослушке телефонов

Эксперт по информационной безопасности Денис Кувиков рассказал, действительно ли шумы и эхо в телефоне говорят о прослушке.

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Кувиков заверил, что россиянам не стоит опасаться телефонной прослушки. Есть мнение, что возникновение в трубке шума и эха говорит о включении в разговор посторонних лиц, однако это не так.

По словам эксперта, шумы и эхо могут появиться по разным причинам, например, из-за плохой связи или поломок в телефоне. К тому же, прослушка не дается легко, поэтому вряд ли каждый россиянин находится в опасности, передает «Прайм».

«Рядовому пользователю опасаться нечего, лишнюю паранойю можно отсечь», – сказал Кувиков.