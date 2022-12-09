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18 минут назад

Россиянам раскрыли правду о прослушке телефонов

РИА "ФедералПресс"

Эксперт по информационной безопасности Денис Кувиков рассказал, действительно ли шумы и эхо в телефоне говорят о прослушке.

Россиянам раскрыли правду о прослушке телефонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кувиков заверил, что россиянам не стоит опасаться телефонной прослушки. Есть мнение, что возникновение в трубке шума и эха говорит о включении в разговор посторонних лиц, однако это не так.

По словам эксперта, шумы и эхо могут появиться по разным причинам, например, из-за плохой связи или поломок в телефоне. К тому же, прослушка не дается легко, поэтому вряд ли каждый россиянин находится в опасности, передает «Прайм».

«Рядовому пользователю опасаться нечего, лишнюю паранойю можно отсечь», – сказал Кувиков.

Ранее компания Apple начала разрабатывать новую систему защиты облачного хранилища iCloud, которое периодически взламывается злоумышленниками. Более надежное шифрование поступит на гаджеты в 2023 году, передает «ФедералПресс».

Наука и техника,Apple,
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