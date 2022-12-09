В США создали ювелирные украшения из камер для iPhone

Американский ювелирный бренд Miansai совместно с художницей Габ Буа представили коллекцию ювелирных украшений, созданных из камер для iPhone. Об этом сообщает портал Hype Beast.

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Одним из самых дорогих предметов коллекции стало 14-каратное золотое кольцо с двойным камерным блоком, напоминающим по внешнему виду iPhone X. Стоит такой аксессуар $3,5 тыс. (более 219 тыс. руб.).

Кроме того, камеру от смартфона удалось интегрировать в подвески и серьги-гвоздики. Стоимость этих украшений варьируется от $1750 до $2750.

Также в коллекции представлены золотые аксессуары из SIM-карт, например, браслеты, ожерелья и кольца. Они предлагаются по цене от $195 до $450.