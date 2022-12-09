В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

SpaceX Илона Маска может начать обслуживать смартфоны

Моя Москва.онлайн

Как пишет Центральная Служба Новостей, SpaceX может начать предоставлять «полные и непрерывные» услуги прямой связи со смартфонами обширные части земного шара. Для этого будут нужны треть из 7500 спутников Starlink 2-го поколения. Отмечается, что они были одобрены несколько дней назад.

SpaceX Илона Маска может начать обслуживать смартфоны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К тому же компания уже подала свою заявку Федеральную комиссию по связи США. Это случилось 6 декабря. В данной заявке сообщается о включение полезной нагрузки «прямой связи в сотовую связь» примерно на 2000 спутников Gen 2. Полезная нагрузка позволит этим спутникам использовать спектр сотовых партнеров для доставки «голоса, обмена сообщениями и базового просмотра веб-страниц» на стандартные телефоны за пределами досягаемости наземных сетей.

SpaceX передали свою заявку всего через неделю после того, как FCC предоставила ей условное разрешение на запуск только четверти из предложенных 30 000 спутников Gen 2, отложив принятие решения по остальным.

Наука и техника,SpaceX,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители