SpaceX Илона Маска может начать обслуживать смартфоны

Как пишет Центральная Служба Новостей, SpaceX может начать предоставлять «полные и непрерывные» услуги прямой связи со смартфонами обширные части земного шара. Для этого будут нужны треть из 7500 спутников Starlink 2-го поколения. Отмечается, что они были одобрены несколько дней назад.

К тому же компания уже подала свою заявку Федеральную комиссию по связи США. Это случилось 6 декабря. В данной заявке сообщается о включение полезной нагрузки «прямой связи в сотовую связь» примерно на 2000 спутников Gen 2. Полезная нагрузка позволит этим спутникам использовать спектр сотовых партнеров для доставки «голоса, обмена сообщениями и базового просмотра веб-страниц» на стандартные телефоны за пределами досягаемости наземных сетей.