SpaceX Илона Маска может начать обслуживать смартфоны

Как пишет Центральная Служба Новостей, SpaceX может начать предоставлять «полные и непрерывные» услуги прямой связи со смартфонами обширные части земного шара. Для этого будут нужны треть из 7500 спутников Starlink 2-го поколения. Отмечается, что они были одобрены несколько дней назад.
К тому же компания уже подала свою заявку Федеральную комиссию по связи США. Это случилось 6 декабря. В данной заявке сообщается о включение полезной нагрузки «прямой связи в сотовую связь» примерно на 2000 спутников Gen 2. Полезная нагрузка позволит этим спутникам использовать спектр сотовых партнеров для доставки «голоса, обмена сообщениями и базового просмотра веб-страниц» на стандартные телефоны за пределами досягаемости наземных сетей.
SpaceX передали свою заявку всего через неделю после того, как FCC предоставила ей условное разрешение на запуск только четверти из предложенных 30 000 спутников Gen 2, отложив принятие решения по остальным.