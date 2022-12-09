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1 час назад

Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

Лера Букина

В работе соцсети «ВКонтакте» наблюдаются сбои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 07:50 мск большинство пользователей сообщили о наличии проблемы (76%). Также некоторая часть – 12% – проинформировала о перебоях в работе приложения. 9% россиян столкнулись со сбоями в работе сайта. Наибольшая доля жалоб зафиксирована в Москве, Тюмени, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре. В Кейптауне (ЮАР) также заявили о сбое.

Накануне сообщалось о сбое в работе Яндекс Навигатора» в столице. Подчеркивалось, что сервис некорректно определяет расположение автомобилей в центре города. Позднее в пресс-службе сервиса объяснили, что проблема связана со сбоем в работе GPS.

В ночь на 1 декабря некоторые порталы, в частности, «Одноклассники» и YouTube, столкнулись со сбоем в работе.

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