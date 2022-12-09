Пользователи пожаловались на сбои в работе «ВКонтакте»

В работе соцсети «ВКонтакте» наблюдаются сбои. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

В 07:50 мск большинство пользователей сообщили о наличии проблемы (76%). Также некоторая часть – 12% – проинформировала о перебоях в работе приложения. 9% россиян столкнулись со сбоями в работе сайта. Наибольшая доля жалоб зафиксирована в Москве, Тюмени, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре. В Кейптауне (ЮАР) также заявили о сбое.

Накануне сообщалось о сбое в работе Яндекс Навигатора» в столице. Подчеркивалось, что сервис некорректно определяет расположение автомобилей в центре города. Позднее в пресс-службе сервиса объяснили, что проблема связана со сбоем в работе GPS.