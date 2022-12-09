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1 час назад

Российские ученые решили выращивать арбузы на Антарктиде

runews24.ru

Российские ученые решили вырастить арбуз на Антарктиде. Эксперимент проведут на станции «Восток». Первый урожай ученые Агрофизического научно-исследовательского института планирут собрать уже весной 2023 года.

Российские ученые решили выращивать арбузы на Антарктиде
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

По словам завотделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем вуза Гаянэ Пановой, для эксперимента выбрали лучшие сорта арбуза. Семена будут посажены в марте, а к началу мая созреет первый урожай, говорит Панова. Расти арбузы будут в фитотехкомплексе, состоящем из твердой, жидкой и газообразной сред.

Твердая среда нужна для того, чтобы корни растений могли закрепиться. Питаться они будут водой, подаваемой сразу к корням, а воздушная прослойка нужна для дыхания корней.

Благодаря светодиодным светильникам, освещенность приближена к солнечному спектру, рассказала Панова «Известиям».

Ученые считают, что арбузы получатся вкусные и качественные. Более того, они будут полностью соответствовать астраханским, растущим под южным солнцем.

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