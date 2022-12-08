Учёные придумали систему для ускорения космических кораблей

Учёные из Университета Макгилла и Фонда Tau Zero представили совместный проект — систему ускорения космических кораблей на взлёте.

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Система заимствует принцип полёта птиц, способных пересекать воздушные массы, которые движутся с разной скоростью. На этом основании должна быть разработана система из динамических парящих парусов, чтобы приводить космический корабль в действие.

Также для реализации системы потребуется создание транспортного средства, которое сможет использовать ударную волну, возникающую в турбулентных зонах звёздных ветров. При этом для того, чтобы добраться до дальней точки Солнечной системы, придётся использовать другой вид энергии — направленную плазменно-волновую антенну.