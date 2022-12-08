Палеонтологи опровергли миф о динозавре со сверхзвуковым хвостом

Ученые из Политехнического университета Милана и выяснили, что динозавры диплодоциды могли двигать хвостами со скоростью до 33 метров в секунду (более 100 километров в час), что противоречит результатам предыдущего исследования, в котором предполагалось, что гипотетическая структура на кончике хвоста диплодоцидов может двигаться быстрее скорости звука (340 метров в секунду). Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Фото: Dmitry Bogdanov/Wikimedia Commons Dmitry Bogdanov/Wikimedia Commons

Диплодоциды — крупные травоядные динозавры с длинными шеями и хвостами, которые они использовали для защиты от хищников и/или для драк с сородичами. Авторы работы смоделировали движения хвоста динозавра, используя данные пяти окаменелостей. Хвост модели имеет длину более 12 метров, весил 1446 килограммов и состоял из 82 цилиндрических позвонков. Максимальная скорость при движении хвоста по дуге составила 33 метра в секунду, что более чем в десять раз медленнее скорости звука.

Кроме того, хвост диплодоцида попросту сломался бы при развитии сверхзвуковой скорости. Ученые повторили моделирование, но со структурами на конце хвоста, которые мог иметь динозавр.