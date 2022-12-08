Палеонтологи опровергли миф о динозавре со сверхзвуковым хвостом

Ученые из Политехнического университета Милана и выяснили, что динозавры диплодоциды могли двигать хвостами со скоростью до 33 метров в секунду (более 100 километров в час), что противоречит результатам предыдущего исследования, в котором предполагалось, что гипотетическая структура на кончике хвоста диплодоцидов может двигаться быстрее скорости звука (340 метров в секунду). Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.
Диплодоциды — крупные травоядные динозавры с длинными шеями и хвостами, которые они использовали для защиты от хищников и/или для драк с сородичами. Авторы работы смоделировали движения хвоста динозавра, используя данные пяти окаменелостей. Хвост модели имеет длину более 12 метров, весил 1446 килограммов и состоял из 82 цилиндрических позвонков. Максимальная скорость при движении хвоста по дуге составила 33 метра в секунду, что более чем в десять раз медленнее скорости звука.
Кроме того, хвост диплодоцида попросту сломался бы при развитии сверхзвуковой скорости. Ученые повторили моделирование, но со структурами на конце хвоста, которые мог иметь динозавр.
Первая структура состояла из сегментов кожи и кератина, вторая — из переплетенных кератиновых нитей, а третья — из мягких тканей. Ни одна из конструкций не помогла хвосту диплодоцида выдержать скорость до 340 метров в секунду.