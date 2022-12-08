В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
54 минуты назад

Scientific Reports: динозавры диплодоциды не могли наносить сверхзвуковые удары хвостом

Газета.Ru

Ученые из Политехнического университета Милана и выяснили, что динозавры диплодоциды могли двигать хвостами со скоростью до 33 метров в секунду (более 100 километров в час), что противоречит результатам предыдущего исследования, в котором предполагалось, что гипотетическая структура на кончике хвоста диплодоцидов может двигаться быстрее скорости звука (340 метров в секунду). Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Палеонтологи опровергли миф о динозавре со сверхзвуковым хвостом
Фото: Dmitry Bogdanov/Wikimedia CommonsDmitry Bogdanov/Wikimedia Commons

Диплодоциды — крупные травоядные динозавры с длинными шеями и хвостами, которые они использовали для защиты от хищников и/или для драк с сородичами. Авторы работы смоделировали движения хвоста динозавра, используя данные пяти окаменелостей. Хвост модели имеет длину более 12 метров, весил 1446 килограммов и состоял из 82 цилиндрических позвонков. Максимальная скорость при движении хвоста по дуге составила 33 метра в секунду, что более чем в десять раз медленнее скорости звука.

Кроме того, хвост диплодоцида попросту сломался бы при развитии сверхзвуковой скорости. Ученые повторили моделирование, но со структурами на конце хвоста, которые мог иметь динозавр.

Первая структура состояла из сегментов кожи и кератина, вторая — из переплетенных кератиновых нитей, а третья — из мягких тканей. Ни одна из конструкций не помогла хвосту диплодоцида выдержать скорость до 340 метров в секунду.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители