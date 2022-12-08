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1 час назад

В Китае вывели рыбок без мускульных костей

Москва меняется

Китайские биологи вывели карпов без мускульных костей для облегчения их переработки и употребления в пищу. Рыбы смогут передавать мутацию по наследству. О результатах рассказали в препринте статьи на сайте bioRxiv.org.

В Китае вывели рыбок без мускульных костей
Фото: © Carlo Pentimalli / Unsplash© Carlo Pentimalli / Unsplash

Эксперимент провели биологи из Китайской академии рыбного хозяйства. У эмбрионов рыб выключили белок bmp6 с помощью технологии CRISPR/Cas9. Процедуру повторили с двумя поколениями отобранных особей. Выяснилось, что рост и масса тела выведенных рыб растут быстрее, чем у диких особей, а на их плодовитость особенность не влияет.

Ранее ученые отредактировали участок генома лабрадора и вывели собаку с меньшим риском развития дисплазии тазобедренного сустава.

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