В Китае вывели рыбок без мускульных костей

Китайские биологи вывели карпов без мускульных костей для облегчения их переработки и употребления в пищу. Рыбы смогут передавать мутацию по наследству. О результатах рассказали в препринте статьи на сайте bioRxiv.org.

Эксперимент провели биологи из Китайской академии рыбного хозяйства. У эмбрионов рыб выключили белок bmp6 с помощью технологии CRISPR/Cas9. Процедуру повторили с двумя поколениями отобранных особей. Выяснилось, что рост и масса тела выведенных рыб растут быстрее, чем у диких особей, а на их плодовитость особенность не влияет.