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1 час назад

В Китае обнаружили дом культуры Яншао возрастом 5000 лет

Газета.Ru

В китайской провинции Хэнань раскопали руины фундамента дома, построенного более 5000 лет назад. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

В Китае обнаружили дом культуры Яншао возрастом 5000 лет
Фото: Prof Gary Lee Todd/thespaces.comProf Gary Lee Todd/thespaces.com

Изначально дом был большим зданием с утрамбованными земляными стенами, его площадь, возможно, превышала 130 квадратных метров. Согласно предположениям, он относится к позднему периоду культуры Яншао, сказал Ли Шивэй из Института культурного наследия и археологии провинции Хэнань, который отвечает за раскопки.

"Впервые с 1921 года в деревне культуры Яншао обнаружены руины большого дома. Находки могут предоставить новые материалы для изучения типов, форм и методов строительства домов этой культурой", — сказал ученый.

Археологи также обнаружили на этом месте четыре траншеи и большое количество артефактов, в том числе нефритовый томагавк, символизирующий военную мощь. Анализ показывает, что поселение могло похвастаться большим населением и комплексными оборонительными сооружениями.

Яншао - это неолитическая культура, существовавшая в центральном Китае в 5-3 тысячелетии до нашей эры. Ее представители отличались навыками изготовления каменных и костяных орудия, а также лепки из глины.

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