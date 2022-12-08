Ученые "оживили" самую известную фотографию Земли

Пятьдесят лет назад астронавты с борта "Аполлона-17" сделали культовую фотографию нашей планеты. Снимок стал известен как "The Blue Marble" - первая полностью освещенная цветная фотография Земли, сделанная человеком. Теперь ученые “оживили” этот снимок во время тестирования современной цифровой климатической модели.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новая модель может имитировать климатические явления, такие как штормы и океанские вихри, с разрешением 1 км, что в 100 раз четче, чем при обычном глобальном моделировании.

Чтобы воссоздать вихревые ветры на снимке, включая циклон над Индийским океаном, исследователи загрузили в программу, работающую на суперкомпьютере, данные о погоде с 1972 года. Получившийся мир запечатлел характерные особенности региона, такие как подъем воды у побережья Намибии и длинные облака. Эксперты говорят, что этот трюк подчеркивает растущую сложность климатических моделей высокого разрешения.