В Эритрее обнаружили древние церкви африканцев-христиан

В Эритрее обнаружили древние церкви VI-VII веков. Об этом сообщает Heritage Daily.

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Находка была сделана на территории современного порта Адулис. Церкви были построены в эпоху, когда Северо-Восточная Африка и Южная Аравия находились под властью Аксумского королевства. Аксумское царство возникло в середине I века нашей эры на территориях павшего царства Даамат. Королевство с самого начала играло важную роль в трансконтинентальном торговом пути между Римом и Индией, превратившись в одну из ведущих империй поздней античности.

Королевство было обращено в христианство примерно в IV веке нашей эры. Одна из церквей представляет собой собор c явно выраженными остатками баптистерия, а вторая была меньше по размеру, но имела кольцо колонн, поддерживающих купольную крышу. В постройках есть элементы из многих архитектурных традиций, отражающие влияние разных стран при обращении в христианство королевства. Купольная церковь уникальна для Аксумского царства, но вдохновлена византийской архитектурой. Между тем, собор построен на большой платформе в чисто аксумской традиции.