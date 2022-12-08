В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

В Эритрее обнаружили древние церкви африканцев-христиан

Газета.Ruиещё 1

В Эритрее обнаружили древние церкви VI-VII веков. Об этом сообщает Heritage Daily.

В Эритрее обнаружили древние церкви африканцев-христиан
Фото: Газета.ruГазета.ru

Находка была сделана на территории современного порта Адулис. Церкви были построены в эпоху, когда Северо-Восточная Африка и Южная Аравия находились под властью Аксумского королевства. Аксумское царство возникло в середине I века нашей эры на территориях павшего царства Даамат. Королевство с самого начала играло важную роль в трансконтинентальном торговом пути между Римом и Индией, превратившись в одну из ведущих империй поздней античности.

Королевство было обращено в христианство примерно в IV веке нашей эры. Одна из церквей представляет собой собор c явно выраженными остатками баптистерия, а вторая была меньше по размеру, но имела кольцо колонн, поддерживающих купольную крышу. В постройках есть элементы из многих архитектурных традиций, отражающие влияние разных стран при обращении в христианство королевства. Купольная церковь уникальна для Аксумского царства, но вдохновлена византийской архитектурой. Между тем, собор построен на большой платформе в чисто аксумской традиции.

Церкви перешли в упадок с приходом ислама, однако позже были повторно использованы в качестве мусульманских могильников, что указывает на то, что обращение региона в ислам также было мультикультурным явлением, когда местные обычаи смешивались с привнесенными.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители