Борисов оценил шансы на встречу глав «Роскосмоса» и NASA

Руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов и глава NASA Билл Нельсон могут встретиться, но точно не в нынешнем году, рассказал заместитель гендиректора российской госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Планировали встретиться в Париже на международном астронавтическом конгрессе в сентябре. Но видели, нашей делегации не дали визы, встречи не было», — пояснил Савельев.

Информации, почему визы не были предоставлены, нет.

Также Савельев добавил, что у глав «Роскосмоса» и американской NASA сохраняется желание пообщаться, обсудить совместные проекты.

Таким образом вероятная дата и место встречи Борисова и Нельсона в 2023 году пока обсуждается, заключил он.

В сентябре в «Роскосмосе» сообщили о прибытии делегации NASA на Байконур.