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1 час назад

Пользователям iPhone рассказали, как быстро распечатать документ со смартфона

Газета.Ru

Самым простым способом распечатки документов и изображений с iPhone является использование функции AirPrint. Об этом сообщает издание Business Insider.

Как быстро распечатать документ с iPhone
Фото: UnsplashUnsplash

AirPrint – это технология беспроводной связи в iOS, iPadOS и macOS, которая используется для синхронизации устройств Apple с принтерами по Wi-Fi. AirPrint поддерживается рядом моделей периферийного оборудования от компаний HP, Samsung, Canon, Dell, Ricoh и не только.

Для использования AirPrint на iPhone нужно открыть на устройстве нужный документ или картинку, затем нажать кнопку «Поделиться» и выбрать во всплывшем контекстном меню пункт «Печать». Далее из списка обнаруженных устройств нужно выбрать свой принтер и нажать кнопку «Печатать».

После первого соединения выбранный принтер попадет в список избранных устройств и будет использоваться каждый раз, когда пользователь захочет распечатать текст или картинку смартфона. При этом у пользователя также останется возможность выбора новых устройств при повторении описанных выше действий.

В Business Insider отметили, что некоторые модели принтеров даже при наличии модуля Wi-Fi не поддерживают AirPrint. Однако это не значит, что устройство нельзя использовать для беспроводного соединения с iPhone. Авторы издания рекомендуют поискать в App Store приложение производителя принтера и уже его использовать для синхронизации. Например, для принтеров HP и Canon существуют официальные программы HP Smart и Canon PRINT InkJet.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Apple разрабатывает новую систему шифрования, которая позволит улучшить защиту текстовых и графических файлов в iCloud.

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