Российские ученые сделали открытие в области астрофизики. Им удалось засечь поток нейтрино, рожденный в нашей Галактике. Отметим, раньше считалось, что такое невозможно, так как в нейтринном излучении могут присутствовать только частицы внутригалактических источников.

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Однако недавно с помощью американской обсерватории IceCube им удалось не только доказать, что в излучении, которое состоит из нейтринов, есть частицы от внутригалактических источников, но и посчитать количество, пишут РИА Новости.