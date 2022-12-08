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59 минут назад

Российские ученые обнаружили поток нейтрино, рожденный в нашей Галактике

runews24.ru

Российские ученые сделали открытие в области астрофизики. Им удалось засечь поток нейтрино, рожденный в нашей Галактике. Отметим, раньше считалось, что такое невозможно, так как в нейтринном излучении могут присутствовать только частицы внутригалактических источников.

Российские ученые сделали открытие в области астрофизики
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Однако недавно с помощью американской обсерватории IceCube им удалось не только доказать, что в излучении, которое состоит из нейтринов, есть частицы от внутригалактических источников, но и посчитать количество, пишут РИА Новости.

Как оказалось, в нашей Галактике рождены около трети нейтрино, летящих из космоса. Они возникают в процессе взаимодействия космических лучей с диффузным веществом и излучением в Млечном Пути.

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